Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago11.1°
Humedad68%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

¿Cambia de aires? Bruno Barticciotto apareció en la orbita de otro club en Argentina

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El delantero apenas suma minutos en Talleres de Córdoba.

¿Cambia de aires? Bruno Barticciotto apareció en la orbita de otro club en Argentina
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El delantero nacional Bruno Barticciotto, quien apenas suma 6 partidos y 102 minutos en su retorno a Talleres de Córdoba, despertó el interés en otro club que quiere hacerse con sus servicios en la Liga de Argentina.

Según César Luis Merlo, periodista experto en fichajes, Huracán puso su mirada en el futbolista de 25 años que sufrió un par de lesiones que mermaron su inicio de campaña, pero que ya dejó atrás.

De acuerdo con el comunicador, el acuerdo entre la "T" y el "Globo" sería un préstamo por seis meses, con posibilidad de extenderlo por un año más, además de incluir una opción de compra.

De concretarse la negociación, Bruno Barticciotto vestirá su tercera camiseta en el extranjero tras sus pasos por Santos Laguna de México y el propio equipo de Córdoba.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada