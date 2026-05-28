"Casados": Jordhy Thompson confirmó su matrimonio con Camila Sepúlveda
El exfutbolista de Colo Colo publicó una imagen junto a su esposa, luciendo sus anillos de boda.
El exfutbolista de Colo Colo publicó una imagen junto a su esposa, luciendo sus anillos de boda.
El futbolista Jordhy Thompson confirmó en sus redes sociales que contrajo matrimonio con Camila Sepúlveda, tres años después de las graves denuncias de agresión que marcaron su relación.
En Instagram, Thompson y Sepúlveda aparecen luciendo sus anillos de matrimonio, con el mensaje "Casados" y un corazón.
El jugador de FC Orenburg había hecho la petición de matrimonio la semana pasada, y este miércoles se concretó el vínculo por el civil, en una ceremonia realizada en Santiago, según informó RedGol.
La relación entre Thompson y Sepúlveda estuvo marcada por una serie de controversias en 2023, cuando la influencer denunció al futbolista, en ese entonces en Colo Colo, por violencia intrafamiliar.
Thompson incluso fue formalizado y cumplió prisión preventiva, aunque recuperó su libertad tras pagar una millonaria fianza.
Sin embargo, pese estas controversiales situaciones, ambos se reconciliaron y fueron padres en 2025. Actualmente, ambos viven en Rusia.