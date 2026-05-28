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Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

"Casados": Jordhy Thompson confirmó su matrimonio con Camila Sepúlveda

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El exfutbolista de Colo Colo publicó una imagen junto a su esposa, luciendo sus anillos de boda.

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El futbolista Jordhy Thompson confirmó en sus redes sociales que contrajo matrimonio con Camila Sepúlveda, tres años después de las graves denuncias de agresión que marcaron su relación.

En Instagram, Thompson y Sepúlveda aparecen luciendo sus anillos de matrimonio, con el mensaje "Casados" y un corazón.

El jugador de FC Orenburg había hecho la petición de matrimonio la semana pasada, y este miércoles se concretó el vínculo por el civil, en una ceremonia realizada en Santiago, según informó RedGol.

La relación entre Thompson y Sepúlveda estuvo marcada por una serie de controversias en 2023, cuando la influencer denunció al futbolista, en ese entonces en Colo Colo, por violencia intrafamiliar.

Thompson incluso fue formalizado y cumplió prisión preventiva, aunque recuperó su libertad tras pagar una millonaria fianza.

Sin embargo, pese estas controversiales situaciones, ambos se reconciliaron y fueron padres en 2025. Actualmente, ambos viven en Rusia.

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