Championship: Vigouroux vivió una jornada para el olvido en dura goleada sufrida por Swansea

El portero chileno Lawrence Vigouroux vivió una jornada para el olvido luego de que Swansea City cayera goleado por 5-0 ante Queens Park Rangers en Loftus Road por la duodécima fecha de la Championship, resultado que le costó el liderato de la segunda división.

Pese a ser destacado como el arquero con mejor promedio de atajadas en la categoría, el nacional fue sorprendido del arranque con un doblete de Richard Kone (2' y 9') y, pese a que intentó recuperarse, cometió un penal que significó el triplete del marfileño (15').

QPR amplió el resultado en casa con un postrero tanto de Jimmy Dunne (45+1') antes de irse al descanso. Así mismo, el irlandés repitió antes del cierre para (86') endosar más el marcador adverso sobre Vigouroux.

Por su parte, el también nacional Ben Brereton Díaz fue estelar y disputó 67 minutos en la igualdad 1-1 de Sheffield United frente a Derby County en Bramall Lane.

En aquel cotejo, Bobby Clark adelantó a la visita (37') y Patrick Bamford decretó el empate (79') tras pase de Romelle Donovan, quien había sustituido al atacante de La Roja.

Con estos resultados, Swansea City cayó al segundo puesto con 23 puntos antes de recibir Blackburn Rovers el 31 de octubre, mientras que los "blades" se ubicaron duodécimos con 16 unidades y serán locales ante Wrexham el 30 de dicho mes.