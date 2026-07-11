Clubes de Portugal y Turquía se sumaron al interés por Darío Osorio

El seleccionado chileno Darío Osorio sigue en vitrina del fútbol europeo y su futuro en FC Midtjylland se mantiene en misterio, ante el interés que despertó en otros clubes.

Benfica, uno de los elenco más ganador de Portugal, tiene en carpeta al formado en Universidad de Chile por petición expresa del técnico Marco Silva, quien lo venía siguiendo desde que dirigía a Fulham de Inglaterra.

Ahora otro conjunto se sumó a la pelea por el chileno: Trabzonspor, que de acuerdo con el portal turco Aspor, también tendría apuntado el nombre del oriundo de Hijuelas para la próxima temporada.

Lo llamativo, eso sí, es que el volante sería el "Plan B" del equipo turco, el cual tendría como prioridad al argentino Gianluca Prestianni, quien milita en Benfica y estaría tasado en 17 millones de euros.

Sin embargo, los lusos estarían exigiendo un pago inicial de entre cinco y seis millones de la divisa europea. Aquella traba en la negociación abre la puerta para el chileno.

"Si no logran hacerse con los servicios de Prestianni, el equipo del Mar Negro recurrirá a Darío Osorio, del club danés Midtjylland. El extremo derecho de 22 años tiene contrato con el equipo danés hasta 2030. El futbolista chileno, cuyo valor de mercado asciende a 15 millones de euros, también puede jugar como centrocampista derecho", puntualizaron desde el citado medio.

Cabe recordar que el propio director deportivo de Midtjylland, Kristian Kjaer, anteriormente también admitió sondeos desde Arsenal. Con contrato en Dinamarca hasta junio de 2030, el club se sienta a escuchar ofertas por el chileno, que de momento se alista para la pretemporada.