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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga inglesa

Director deportivo de Midtjylland: Sabemos que Arsenal está interesado en Darío Osorio

Publicado:
| Periodista Digital: ATON

La dirigencia danesa está expectante frente a las ofertas.

Director deportivo de Midtjylland: Sabemos que Arsenal está interesado en Darío Osorio
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Todo indica que el volante chileno Darío Osorio podría dejar Midtjylland de Dinamarca para dar un nuevo salto en su carrera en este mercado de fichajes del fútbol europeo.

Desde hace meses que en el Viejo Continente se habla sobre el interés de poderosos clubes de la región por el joven delantero chileno. Y uno de ellos es nada menos que el Arsenal de Inglaterra, reciente finalista de la Champions League.

El propio director deportivo del cuadro danés, Kristian Kjaer, reconoció que los Gunners tienen en carpeta al atacante formado en Universidad de Chile.

"Sabemos que Arsenal ha estado interesado en Osorio, pero también sabemos que otros clubes de la Premier League lo han seguido", sostuvo en conversación con The Standard.

"Le viene muy bien la Premier League. Tiene una mentalidad trabajadora, una velocidad increíble y puede jugar por ambas bandas", añadió.

Incluso, el directivo comparó las condiciones del oriundo de Hijuelas con un doble campeón de América: "Lo tiene todo. En Chile es considerado el próximo Alexis Sánchez. Creo que puede marcar diferencias en la Premier League".

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