Copa de Brasil: Inter de Maripán igualó en el clásico ante Gremio en la ida de cuartos

Internacional, que tuvo la titularidad del defensor chileno Guillermo Maripán, igualó 0-0 frente a Gremio en el Estadio Beira-Rio por la ida de los cuartos de final de la Copa de Brasil.

En el estreno del zaguero nacional en el clásico gaúcho, el conjunto "colorado" sostuvo la paridad en una disputada etapa inicial donde el seleccionado chileno mantuvo una férrea marca sobre Carlos Vinícius.

El trámite conservó el equilibrio en el complemento con intervenciones del guardameta anfitrión Matheus Cunha, junto a una sólida respuesta de Maripán en los cruces ante el ingresado Martin Braithwaite.

La revancha de la llave se disputará el jueves 3 de septiembre a las 19:00 horas en el Arena do Grêmio para definir al semifinalista del certamen, aunque previamente Internacional visitará a Bahia este domingo 30 de agosto a las 18:30 por el Brasileirao.