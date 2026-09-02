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Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

¿Cuándo y dónde ver a Crystal Palace de Darío Osorio ante Fulham en la Premier League?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El nuevo equipo del chileno jugará este fin de semana en el torneo inglés.

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Este sábado 5 de septiembre, Crystal Palace, nuevo equipo del chileno Darío Osorio, visitará a Fulham en Londres por una nueva jornada de la Premier League, con el objetivo de sumar sus primeras unidades de la temporada.

El partido está programado para las 10:00 horas (14:00 GMT) y será transmitido en televisión por ESPN. En tanto, en streaming se podrá ver por la plataforma Disney+ Premium.

Las "Aguilas" llegan con la urgencia de levantar cabeza tras un complejo arranque en el certamen británico, sumidos en el decimoctavo casillero de la tabla sin puntos, luego de registrar derrotas frente a Everton y Manchester City, con apenas un gol a favor y seis en contra.

En ese panorama, el formado en Universidad de Chile asoma como la gran novedad y, en caso de no ver acción, tendrá una nueva chance el martes 8 de septiembre frente a Middlesbrough por la EFL Cup.

Todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos online en Cooperativa.cl.

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