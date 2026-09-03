En tono de despedida, Boric y dirigentes políticos visitan a Camilo Escalona

El expresidente Gabriel Boric (2022-2026), junto a directivas de diversos partidos políticos —incluyendo a la mesa del Partido Socialista (PS) y de la Democracia Cristiana (DC)—, acudió este miércoles a la Clínica Indisa, centro médico del sector oriente de la capital donde permanece internado Camilo Escalona, secretario general del PS y expresidente del Senado, producto de complicaciones asociadas a un agresivo cáncer de próstata.

A pesar de que desde su entorno señalaron durante la jornada que se encuentra fuera de riesgo vital, el flujo de figuras de la política nacional se ha intensificado en las últimas horas para acompañar a su familia y a la militancia socialista.

A su salida del recinto asistencial, el presidente de la DC, el diputado Álvaro Ortiz, expresó la solidaridad de su colectividad y dedicó palabras de reconocimiento a la trayectoria del exsenador.

"Hemos llegado junto con parte de la mesa nacional del partido —la secretaria nacional, Alejandra Krauss, y los vicepresidentes nacionales Miriam Verdugo y Nicolás Mena— a entregar nuestro apoyo y solidaridad a la familia del compañero Camilo Escalona, al PS y también a muchas personas que están acompañándolo en estos últimos momentos", afirmó el timonel.

"Se está esperando un triste desenlace, se están despidiendo sus familiares, sus compañeros de partido y hemos venido acá a entregar nuestros respetos, nuestra admiración por todo el aporte que hizo a la democracia en nuestro país Camilo Escalona, a su liderazgo político, pero también a la calidad humana que también lo caracterizó", señaló Ortiz.

Más temprano, mediante una declaración pública, el círculo más cercano del dirigente socialista había agradecido las "muestras de apoyo, cariño y solidaridad que exceden las fronteras del PS" e informado que su estado de salud estaba "mejorando" y no estaba en riesgo vital.

El estado de Escalona también fue abordado por la presidenta del PS, la senadora Paulina Vodanovic, quien confirmó a Canal 13 que se mantiene "en una situación delicada desde hace varios días".

La situación de salud del dirigente —quien reveló públicamente su diagnóstico en abril pasado— ha generado diversas muestras de transversalidad política, incluyendo instancias de recaudación de fondos organizadas recientemente por el PS para costear su tratamiento médico.