Alexis fue protagonista en empate de Montreal ante Vancouver Whitecaps en el Campeonato Canadiense

CF Montreal, con Alexis Sánchez como protagonista en el segundo tiempo y sin el arquero Thomas Gillier, cosechó un empate 1-1 ante Vancouver Whitecaps este miércoles en el BC Place, en la ida de las semifinales del Campeonato Canadiense.

Sánchez fue suplente e ingresó en el segundo tiempo, en donde se mostró activo, teniendo un gol que fue anulado.

La apertura de la cuenta llegó de forma sorprendente en el cuarto de hora de partido, con un espectacular gol desde la mitad de cancha del venezolano Daniel Pereira.

Vancouver intentaba salir cuando Pereira interceptó el balón en mitad de cancha y soltó el zurdazo, sorprendiendo al adelantado arquero Isaac Boehmer (15').

Montreal intentó sostener el resultado, pero sufrió con la posesión de los locales, que presionaron por el empate.

El segundo tiempo fue el turno para el ingreso de las estrellas: en Vancouver entró Thomas Müller, exfigura de Bayern Munich y campeón del mundo con Alemania (46'); y en CF Montreal entró Alexis Sánchez, bicampeón de América y goleador histórico con La Roja (57').

Sánchez llevaba 10 minutos en cancha y tuvo en sus pies el 2-0 parcial, pero lamentablemente su gol fue anulado, tras posición de adelanto de su asistente, Prince Uwusu (67').

Pese a la presencia de "Maravilla", Montreal no pudo aguantar y terminó sufriendo el empate de Vancouver, anotado por Ryan Gauld (72').

La revancha, para definir al finalista del Campeonato Canadiense, será el miércoles 16 de septiembre, en horario por definir, en Montreal.

En la MLS, el próximo desafío de los Whitecaps será ante St. Louis City el sábado, a las 22:30 horas (02:30 GMT); y Montreal visitará a Philadelphia, esa misma jornada, a las 19:30 horas (23:30 GMT).