Caso conscriptos: ocho militares quedaron con arraigo y firma quincenal

El Juzgado de Garantía de Arica decretó las medidas cautelares de arraigo nacional y firma quincenal para ocho miembros del Ejército, formalizados este miércoles por el Ministerio Público por delitos de apremios ilegítimos contra tres soldados conscriptos en el cuartel de Pacollo, en Putre.

Los hechos corresponden a una nueva arista derivada de la investigación que encabeza la Fiscalía de Arica y Parinacota por la muerte del conscripto Franco Vargas, ocurrida en abril de 2024.

En el marco de esta indagatoria, la aplicación del Protocolo de Estambul a diversos conscriptos permitió constatar vejámenes físicos que derivaron en secuelas compatibles con trastorno de estrés postraumático.

El fiscal a cargo del caso, Rodrigo González, detalló que la audiencia correspondió a "la formalización de (la indagatoria en relación a) tres nuevas víctimas y la imputación de cargos a un total de ocho imputados: tres de los cuales ya estaban en la causa antigua (el deceso de Franco Vargas) y cinco nuevos imputados".

"Constituye el delito de apremios ilegítimos, que en hechos se traduce en varios vejámenes, ejercicios físicos y aporreos o maltrato que obviamente estaban fuera de la reglamentación vigente", explicó el persecutor.

Por su parte, el abogado querellante Sebastián Andrade, representante de dos de las víctimas, enfatizó la gravedad de los antecedentes presentados ante el tribunal: "Hablamos de ciertas personas del Ejército que ejercieron acciones esta vez, a diferencia de la causa principal (la muerte de Vargas), más directas, más concretas, en cuanto a dañar la integridad física y psicológica de los conscriptos".

"No solamente hablamos de desórdenes o incumplimiento jerárquico o logístico, sino que hablamos directamente de golpes a los conscriptos en la cabeza, aporreos y dinamizaciones hasta causar una descompensación, y también mucho maltrato psicológico", señaló el jurista.

Tras la imposición de las medidas cautelares, la causa principal por el fallecimiento de Vargas entra en su etapa decisiva, quedando escasos días para el cierre del plazo formal de investigación, momento en que la Fiscalía deberá definir la presentación de la acusación contra los imputados.