¿Cuándo y dónde ver a Crystal Palace de Osorio ante Ipswich de Núñez en la Premier League?

Este sábado 12 de septiembre, Crystal Palace del chileno Darío Osorio recibirá al Ipswich Town del también nacional Marcelino Núñez en Selhurst Park de Londres, por la cuarta fecha de la Premier League.

El partido está programado para las 11:00 horas (14:00 GMT) y será transmitido de manera exclusiva en streaming por la plataforma Disney+ Premium.

El cuadro de las "Águilas" llega con el ánimo en alto tras conseguir su primer festejo de la temporada por 3-2 ante Fulham, compromiso en el que el oriundo de Hijuelas sumó sus primeros minutos.

Por su parte, los "Tractor Boys" intentarán levantar cabeza luego de tropezar por 0-2 ante Liverpool sin presencia del formado en Universidad Católica.

Todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos online en Cooperativa.cl.