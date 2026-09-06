Ortiz reiteró críticas al "Ester Roa" tras empate con Huachipato: No se puede jugar

Fernando Ortiz, director técnico de Colo Colo, desmenuzó el desabrido empate sin goles conseguido frente a Huachipato en el "Ester Roa Rebolledo" y, tras ver interrumpida su racha de victorias en la Liga de Primera, descargó su molestia contra las precarias condiciones del terreno de juego.

"No quiero ser reiterativo ni buscar excusas, pero con este campo de juego no se puede jugar. Cuando no se puede jugar es muy difícil controlar, los botes, de que pica y demás. Pero bueno, se sumó", expuso el estratega a TNT Sports.

Seguido a ello, precisó: "Lo intentamos, lo buscamos, siempre fuimos un equipo agresivo a la hora de tratar de poder concretar, no lo concretamos. Esa es la realidad".

Finalmente, Ortiz desclasificó los motivos de sus constantes indicaciones: "Veíamos que la línea estaba muy atrás y queríamos buscar al espacio donde ir en busca la pelota, se buscó, se intentó pero no lo pudimos concretar".