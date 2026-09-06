Resumen: Colo Colo se enredó mientras la U y la UC siguen firmes por el "Chile 2"

Este fin de semana se disputó la fecha 22 de la Liga de Primera, jornada que estuvo marcada por el enredo de Colo Colo y la reducción de su ventaja ante las victorias de Universidad Católica y Universidad de Chile, que continúan firmes en el subliderato.

El "Cacique" no pudo romper el cero en su visita al "Ester Roa Rebolledo" y repartió puntos ante Huachipato. Pese a frenar su racha de victorias consecutivas como forastero, el equipo de Fernando Ortiz sigue firme en la cima con 53 unidades, a 14 de sus más cercanos perseguidores.

La UC, por su parte, se asentó en el segundo puesto gracias a un trabajado 0-1 sobre Everton en Sausalito. Con solitaria anotación del goleador Fernando Zampedri sumó 39 puntos y una mejor diferencia de gol que el conjunto laico.

En ese sentido, Universidad de Chile tuvo una ráfaga final para imponerse por 4-2 a Coquimbo Unido en el Nacional. Los de Fernando Gago lograron una épica remontada en los minutos finales con un doblete de Juan Martín Lucero y un penal de Octavio Rivero.

Quien también celebró fue Palestino. El cuadro de La Cisterna superó por 2-1 a Universidad de Concepción sobre la hora, reponiéndose a dos penales fallados para llegar a 36 puntos en el cuarto puesto y meterse en la pelea por el podio.

En la parte media de la tabla, Deportes La Serena derrotó 2-1 a Ñublense en La Portada y llegó a 30 puntos, sembrando la ilusión de meterse en puestos de clasificación a copas internacionales después de un inicio opaco de temporada.

O'Higgins también tomó un respiro tras vencer por 2-1 a una complicada Unión La Calera, elenco que sigue sumido en el último lugar de la tabla con solo 14 unidades y ve como se le va alejando la posibilidad de revertir su mal momento.

En el arranque de la fecha, en tanto, Audax Italiano dio la sorpresa al batir por 0-1 a Deportes Concepción en el "Ester Roa", cortando la racha invicta de los lilas en la segunda rueda.

La jornada 22 se completará este lunes 7 de septiembre con el compromiso entre Deportes Limache y Cobresal en Quillota, a partir de las 20:00 horas.

Los resultados de la fecha 22

Viernes 4 de septiembre

Deportes Concepción 0-1 Audax Italiano. Estadio "Ester Roa Rebolledo".

0-1: 16' César Pinares (AUD)

Sábado 5 de septiembre

Everton 0-1 Universidad Católica. Estadio Sausalito.

0-1: 35' Fernando Zampedri (UC)

Universidad de Chile 4-2 Coquimbo Unido. Estadio Nacional.

1-0: 62' Eduardo Vargas (UCH); 1-1: 70' Benjamín Chandía (COQ); 1-2: 82' Gabriel Castellón, autogol (COQ); 2-2: 87' Juan Martín Lucero (UCH); 3-2: 90' Juan Martín Lucero (UCH); 4-2: 90+6' Octavio Rivero, de penal (UCH)

Domingo 6 de septiembre

Deportes La Serena 2-1 Ñublense. Estadio La Portada.

0-1: 42' Ignacio Tapia (ÑUB); 1-1: 45' Felipe Chamorro (DLS); 2-1: 87' Mathías Pinto (DLS)

O'Higgins 2-1 Unión La Calera. Estadio El Teniente.

1-0: 33' Arnaldo Castillo (OHI); 2-0: 38' Luis Pavez (OHI); 2-1: 59' Sebastián Sáez (ULC)

Huachipato 0-0 Colo Colo. Estadio "Ester Roa Rebolledo".

Palestino 2-1 Universidad de Concepción. Estadio Municipal de La Cisterna.

0-1: 38' Cecilio Waterman (UDC); 1-1: 65' César Munder (PAL); 2-1: 90+4' Gonzalo Tapia (PAL)

Lunes 7 de septiembre

Deportes Limache vs. Cobresal. 20:00 horas. Estadio "Lucio Fariña" de Quillota.

La tabla de la Liga de Primera

Pos. Club PJ Pts. Dif. Zona 1 Colo Colo 22 53 +26 Libertadores 2 Universidad Católica 22 39 +16 Libertadores 3 Universidad de Chile 22 39 +13 Duelo Chile 4 4 Palestino 22 36 +4 Sudamericana 5 Everton 22 33 +10 Sudamericana 6 Ñublense 22 32 -1 Sudamericana 7 Deportes Limache 21 30 +6 - 8 Deportes La Serena 22 30 -1 - 9 Deportes Concepción 22 30 -1 - 10 Coquimbo Unido 21 29 +1 - 11 O'Higgins 22 27 -7 - 12 Audax Italiano 22 25 -6 - 13 Huachipato 21 25 -10 - 14 U. de Concepción 22 22 -20 - 15 Cobresal 21 21 -8 Descenso 16 Unión La Calera 22 14 -22 Descenso PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.

La programación de la fecha 23

Sábado 12 de septiembre

Ñublense vs. Everton. 12:30 horas. Estadio Bicentenario "Nelson Oyarzún"

Cobresal vs. Coquimbo Unido. 15:00 horas. Estadio El Cobre

Palestino vs. Universidad Católica. 20:00 horas. Estadio Municipal de La Cisterna

Domingo 13 de septiembre

Universidad de Concepción vs. Huachipato. 12:30 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo"

Deportes La Serena vs. Universidad de Chile. 15:00 horas. Estadio La Portada

Colo Colo vs. Deportes Concepción. 17:30 horas. Estadio Monumental

Audax Italiano vs. O'Higgins. 20:00 horas. Estadio Bicentenario de La Florida

Lunes 14 de septiembre

Unión La Calera vs. Deportes Limache. 20:30 horas. Estadio "Nicolás Chahuán"

Tabla de goleadores

# Jugador Club Goles 1 Fernando Zampedri Universidad Católica 23 2 Javier Correa Colo Colo 12 3 Daniel Castro Deportes Limache 11 4 Alan Medina Everton 9 4 Lionel Altamirano Huachipato 9 4 Nelson Da Silva Palestino 9 4 Eduardo Vargas Universidad de Chile 9 4 Sebastián Sáez Unión La Calera 8 9 Justo Giani Universidad Católica 8 9 Maximiliano Romero Colo Colo 8

Así se juega el torneo

La Liga de Primera se desarrollará en dos ruedas de 15 fechas cada una, debiendo al finalizar el torneo anual haber completado 30 fechas, que se disputarán en la modalidad todos contra todos.

- Clasificación a copas internacionales:

Clasificarán a la Copa CONMEBOL Libertadores 2027:

a) El Club que resulte primero en la tabla de posiciones del Campeonato, el que se denominará para estos efectos: CHILE 1.

b) El Club que resulte segundo en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: CHILE 2.

c) El Club que resulte campeón de la Copa de la Liga 2026: CHILE 3.

d) El club que resulte ganador del partido único que disputarán el club que obtenga el tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Primera División 2026, conforme al artículo 82°; frente al club campeón de la Copa Chile 2026. El ganador de dicho partido se denominará CHILE 4

Clasificarán a la Copa CONMEBOL Sudamericana 2027:

a) El Club que resulte cuarto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 1.

b) El Club que resulte quinto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 2.

c) El Club que resulte sexto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 3.

d) El Club que resulte perdedor del partido único que disputarán el club que obtenga el tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Primera División 2026, conforme al artículo 82°; frente al club campeón de la Copa Chile 2026. El ganador de dicho partido se denominará CHILE 4

Ningún club podrá clasificar simultáneamente a la Libertadores y a la Sudamericana en una misma temporada.

Atendido que el tercer cupo de clasificación a la Libertadores corresponde al club campeón de la Copa de la Liga 2026, la ANFP detalló en las bases del campeonato reglas para resolver duplicidades de clasificación.