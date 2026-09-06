Resumen: Colo Colo se enredó mientras la U y la UC siguen firmes por el "Chile 2"
El cuadro albo quedó con 14 puntos de ventaja ante los cuadros universitarios, que sumaron sendos triunfos.
El cuadro albo quedó con 14 puntos de ventaja ante los cuadros universitarios, que sumaron sendos triunfos.
Este fin de semana se disputó la fecha 22 de la Liga de Primera, jornada que estuvo marcada por el enredo de Colo Colo y la reducción de su ventaja ante las victorias de Universidad Católica y Universidad de Chile, que continúan firmes en el subliderato.
El "Cacique" no pudo romper el cero en su visita al "Ester Roa Rebolledo" y repartió puntos ante Huachipato. Pese a frenar su racha de victorias consecutivas como forastero, el equipo de Fernando Ortiz sigue firme en la cima con 53 unidades, a 14 de sus más cercanos perseguidores.
La UC, por su parte, se asentó en el segundo puesto gracias a un trabajado 0-1 sobre Everton en Sausalito. Con solitaria anotación del goleador Fernando Zampedri sumó 39 puntos y una mejor diferencia de gol que el conjunto laico.
En ese sentido, Universidad de Chile tuvo una ráfaga final para imponerse por 4-2 a Coquimbo Unido en el Nacional. Los de Fernando Gago lograron una épica remontada en los minutos finales con un doblete de Juan Martín Lucero y un penal de Octavio Rivero.
Quien también celebró fue Palestino. El cuadro de La Cisterna superó por 2-1 a Universidad de Concepción sobre la hora, reponiéndose a dos penales fallados para llegar a 36 puntos en el cuarto puesto y meterse en la pelea por el podio.
En la parte media de la tabla, Deportes La Serena derrotó 2-1 a Ñublense en La Portada y llegó a 30 puntos, sembrando la ilusión de meterse en puestos de clasificación a copas internacionales después de un inicio opaco de temporada.
O'Higgins también tomó un respiro tras vencer por 2-1 a una complicada Unión La Calera, elenco que sigue sumido en el último lugar de la tabla con solo 14 unidades y ve como se le va alejando la posibilidad de revertir su mal momento.
En el arranque de la fecha, en tanto, Audax Italiano dio la sorpresa al batir por 0-1 a Deportes Concepción en el "Ester Roa", cortando la racha invicta de los lilas en la segunda rueda.
La jornada 22 se completará este lunes 7 de septiembre con el compromiso entre Deportes Limache y Cobresal en Quillota, a partir de las 20:00 horas.
Viernes 4 de septiembre
0-1: 16' César Pinares (AUD)
Sábado 5 de septiembre
0-1: 35' Fernando Zampedri (UC)
1-0: 62' Eduardo Vargas (UCH); 1-1: 70' Benjamín Chandía (COQ); 1-2: 82' Gabriel Castellón, autogol (COQ); 2-2: 87' Juan Martín Lucero (UCH); 3-2: 90' Juan Martín Lucero (UCH); 4-2: 90+6' Octavio Rivero, de penal (UCH)
Domingo 6 de septiembre
0-1: 42' Ignacio Tapia (ÑUB); 1-1: 45' Felipe Chamorro (DLS); 2-1: 87' Mathías Pinto (DLS)
1-0: 33' Arnaldo Castillo (OHI); 2-0: 38' Luis Pavez (OHI); 2-1: 59' Sebastián Sáez (ULC)
0-1: 38' Cecilio Waterman (UDC); 1-1: 65' César Munder (PAL); 2-1: 90+4' Gonzalo Tapia (PAL)
Lunes 7 de septiembre
|Pos.
|Club
|PJ
|Pts.
|Dif.
|Zona
|1
|Colo Colo
|22
|53
|+26
|Libertadores
|2
|Universidad Católica
|22
|39
|+16
|Libertadores
|3
|Universidad de Chile
|22
|39
|+13
|Duelo Chile 4
|4
|Palestino
|22
|36
|+4
|Sudamericana
|5
|Everton
|22
|33
|+10
|Sudamericana
|6
|Ñublense
|22
|32
|-1
|Sudamericana
|7
|Deportes Limache
|21
|30
|+6
|-
|8
|Deportes La Serena
|22
|30
|-1
|-
|9
|Deportes Concepción
|22
|30
|-1
|-
|10
|Coquimbo Unido
|21
|29
|+1
|-
|11
|O'Higgins
|22
|27
|-7
|-
|12
|Audax Italiano
|22
|25
|-6
|-
|13
|Huachipato
|21
|25
|-10
|-
|14
|U. de Concepción
|22
|22
|-20
|-
|15
|Cobresal
|21
|21
|-8
|Descenso
|16
|Unión La Calera
|22
|14
|-22
|Descenso
Sábado 12 de septiembre
Domingo 13 de septiembre
Lunes 14 de septiembre
Tabla de goleadores
|#
|Jugador
|Club
|Goles
|1
|Fernando Zampedri
|Universidad Católica
|23
|2
|Javier Correa
|Colo Colo
|12
|3
|Daniel Castro
|Deportes Limache
|11
|4
|Alan Medina
|Everton
|9
|4
|Lionel Altamirano
|Huachipato
|9
|4
|Nelson Da Silva
|Palestino
|9
|4
|Eduardo Vargas
|Universidad de Chile
|9
|4
|Sebastián Sáez
|Unión La Calera
|8
|9
|Justo Giani
|Universidad Católica
|8
|9
|Maximiliano Romero
|Colo Colo
|8
La Liga de Primera se desarrollará en dos ruedas de 15 fechas cada una, debiendo al finalizar el torneo anual haber completado 30 fechas, que se disputarán en la modalidad todos contra todos.
- Clasificación a copas internacionales:
Clasificarán a la Copa CONMEBOL Libertadores 2027:
a) El Club que resulte primero en la tabla de posiciones del Campeonato, el que se denominará para estos efectos: CHILE 1.
b) El Club que resulte segundo en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: CHILE 2.
c) El Club que resulte campeón de la Copa de la Liga 2026: CHILE 3.
d) El club que resulte ganador del partido único que disputarán el club que obtenga el tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Primera División 2026, conforme al artículo 82°; frente al club campeón de la Copa Chile 2026. El ganador de dicho partido se denominará CHILE 4
Clasificarán a la Copa CONMEBOL Sudamericana 2027:
a) El Club que resulte cuarto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 1.
b) El Club que resulte quinto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 2.
c) El Club que resulte sexto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 3.
d) El Club que resulte perdedor del partido único que disputarán el club que obtenga el tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Primera División 2026, conforme al artículo 82°; frente al club campeón de la Copa Chile 2026. El ganador de dicho partido se denominará CHILE 4
Ningún club podrá clasificar simultáneamente a la Libertadores y a la Sudamericana en una misma temporada.
Atendido que el tercer cupo de clasificación a la Libertadores corresponde al club campeón de la Copa de la Liga 2026, la ANFP detalló en las bases del campeonato reglas para resolver duplicidades de clasificación.