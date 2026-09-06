Cinco personas fallecidas: Avión de carga de Amazon se estrelló en el Aeropuerto de Miami

Un avión de carga con el logotipo de Amazon se estrelló este domingo al salirse de la pista después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami, según informó la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

La FAA indicó en su perfil de X que el vuelo 7598 de Prime Air se salió de la pista alrededor de las 14:00 hora local (20:00 GMT) y que el avión involucrado era un Boeing 767-300 que había despegado del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan, en Puerto Rico.

Un avión de carga Boeing 767-300 con la imagen corporativa de Amazon sufrió un grave accidente este domingo en el Aeropuerto Internacional de Miami. (FOTO: EFE)

La aeronave chocó con varios vehículos y más de 60 unidades del Cuerpo de Bomberos y Rescate de Miami-Dade se encuentran en el lugar del incidente, según informó este departamento en una publicación en Facebook.

"Al llegar al lugar, los profesionales se encontraron con un avión que se había incendiado como consecuencia del accidente, con intensas llamas y mucho humo. Los bomberos están trabajando para extinguir el incendio y atender a los heridos", explicó.

Según confirmó el Cuerpo de Bomberos y Rescate de Miami-Dade, "los profesionales se encontraron con un avión que se había incendiado como consecuencia del accidente, con intensas llamas y mucho humo". (FOTO: EFE)

Mientras, el aeropuerto de Miami informó en X que la aeronave quedó inmovilizada en el extremo noreste del aeropuerto y que todas las pistas y vías de rodaje permanecen cerradas, de manera que se han suspendido todos los despegues y aterrizajes.

En imágenes difundidas en redes sociales se puede ver a la aeronave en medio de la carretera y con una gran llamarada de humo detrás.

Siniestro deja al menos cinco muertos

Horas después, la alguacil del condado de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, confirmó que cinco personas murieron en el accidente, y que otras cinco resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital.

Tres de los heridos se encuentran en estado crítico, complementó en conferencia de prensa Erica Benitez, jefa de personal del Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade.

Benitez destacó que, a su llegada, los profesionales se enfocaron en extinguir el incendio y salvar a varias víctimas que quedaron atrapadas en vehículos impactados por la aeronave.

Del mismo modo, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, en inglés) apuntó en X que ha enviado un equipo de intervención para investigar el accidente.

Por su parte, la vocera de Amazon, Kelly Nantel, señaló a NBC News que la empresa está "colaborando estrechamente con las autoridades locales para entender exactamente lo sucedido... En este momento, nuestra máxima prioridad es la seguridad, el bienestar y la atención de todas las personas involucradas".