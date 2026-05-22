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Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

¿Cuándo y dónde ver a Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo ante Celta de Vigo?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los chilenos buscan despedir la campaña con un triunfo en su visita a Balaídos.

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Sevilla, de los nacionales Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, bajará la cortina de su temporada este sábado 23 de mayo, visitando Galicia para enfrentar a Celta de Vigo en el cierre de la jornada 38 de La Liga.

El encuentro está pactado para las 15:00 horas (19:00 GMT) en el Estadio Abanca Balaídos y contará con la transmisión televisiva de ESPN 4, mientras que vía streaming podrá ser visto a través de Disney+ Premium.

El equipo de los chilenos llega a este compromiso en la decimotercera posición con 43 puntos, ya sin riesgos de descenso y con la misión de terminar un irregular año con una alegría.

Todos los detalles de la última jornada de los chilenos en España también los podrás seguir en la cobertura de Cooperativa.cl.

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