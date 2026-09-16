¿Cuándo y dónde ver el debut de Crystal Palace de Darío Osorio en la Europa League?
El volante nacional y el conjunto londinense se estrenan en la fase de liga en el Selhurst Park.
El volante nacional y el conjunto londinense se estrenan en la fase de liga en el Selhurst Park.
Crystal Palace, equipo del seleccionado chileno Darío Osorio, hace su estreno este jueves 17 de septiembre por la Europa League, competición en la que arranca la fase de liga recibiendo a Lech Poznan de Polonia en Londres.
El partido está programado para las 16:00 horas (19:00 GMT) y será transmitido en televisión por la señal de ESPN. En tanto, en streaming se podrá ver a través de la plataforma Disney+ Premium.
El cuadro de las "Aguilas" llega a este compromiso con buenas sensaciones en el plano local tras imponerse 3-0 a Middlesbrough en la EFL Cup y sumar minutos de rodaje para el oriundo de Hijuelas, quien busca consolidarse tras su arribo desde FC Midtjylland.
Todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos online en Cooperativa.cl.