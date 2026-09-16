La Florida frenó permisos de dos fondas: Podrán funcionar sin vender alimento ni alcohol

A horas de que comiencen las celebraciones de Fiestas Patrias, la Municipalidad de La Florida informó este miércoles que frenó los permisos de dos de las fondas mayor convocatoria de la comuna, Doña Florinda y Florida Bier Fest Septiembre 2026.

De esta manera, ambos eventos masivos quedaron sin la posibilidad de obtener autorizaciones comerciales y de expendio de bebidas alcohólicas.

El municipio explicó su decisión en que las productoras a cargo de estas fondas no cumplieron con "las exigencias en relación con los estacionamientos disponibles para la cantidad de público que asistirá a diario" a los mencionados eventos.

Ambas fondas podrán realizarse sin problemas en lo que respecta a sus espectáculos musicales, pero no podrán vender alimentos ni alcohol al no contar con permisos de actividad comercial ni patentes de alcohol.

"Las consecuencias de eventos masivos en los que haya venta de alcohol, en nuestra comuna, las pagan los vecinos. Es por eso que les hemos exigido a todos los eventos que cumplan con todos los requisitos, y dos de ellos, para estas Fiestas Patrias, no lo han hecho", señalaron desde el municipio en sus redes sociales.