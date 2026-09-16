Huachipato aseguró el triunfo ante Coquimbo en el desenlace del partido suspendido

Poco después de dos semanas, Huachipato pudo asegurar la victoria por 0-1 en su historiado duelo ante Coquimbo Unido que vio definidos los 22 minutos pendientes en el Estadio Municipal de La Cisterna, dando cierre a la fecha 21 en la Liga de Primera.

El compromiso originalmente se disputó el 30 de agosto en el "Francisco Sánchez Rumoroso", pero debido a bombas de ruido que afectaron al arquero Christian Bravo (68'), instantes después del gol de Sergio Núñez (65'), se debió reagendar sin público y en otro recinto.

En la reanudación a puertas cerradas en Santiago, el conjunto de Jaime García estuvo cerca de aumentar la cuenta mediante una volea de Lionel Altamirano (80'), pero tras esto tuvieron que aguantar y Cristian Toro evitó el empate al despejar un tiro de Lucas Pratto sobre la línea (84').

Hernán Caputto decidió realizar todos sus cambios en ofensiva y cargar todo en ataque con centros de Cristián Zavala. Nicolás Johansen (90') tuvo la más clara, aunque no consiguió aprovecharla después de rematar con demasiada fuerza tras un pase excelente de Diego Sánchez.

Con este triunfo, Huachipato sumó 28 unidades en el duodécimo puesto de la clasificación, mientras que Coquimbo Unido encadenó su tercera caída consecutiva en el torneo y se quedó con 29 puntos en el décimo lugar antes de medirse con Cobreloa por Copa Chile el 22 de septiembre a las 20:30 horas.

En tanto, los de Talcahuano aguardarán en el receso y volverán a ver acción el 2 de octubre para recuperar otro duelo pendiente, esta vez ante Universidad de Concepción en Collao por la fecha 23 de la Liga de Primera.