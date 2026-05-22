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Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

¿Cuándo y dónde ver el decisivo partido de Elche de Lucas Cepeda ante Girona?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El equipo del chileno se juega la permanencia en la Primera División española.

¿Cuándo y dónde ver el decisivo partido de Elche de Lucas Cepeda ante Girona?
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La última jornada de La Liga será crucial para Elche, que se juega la permanencia en la última fecha ante Girona este sábado 23 de mayo.

El encuentro se disputará en el Estadio Municipal de Montivili y está pactado para las 15:00 horas (19:00 GMT) de este sábado. La transmisión televisiva será a través del canal DSports+ y su señal en la plataforma de streaming DGO.

El conjunto de Cepeda llegan con 42 puntos en el decimoséptimo lugar de la tabla, mientras que los catalanes solo están un puesto más abajo con 40, ocupando la primera plaza de descenso a Segunda.

Con ese ajustado escenario, el choque será una verdadera "final" entre rivales directos. Un empate le bastará a Elche para asegurar un año más en la división de honor de España.

Podrás seguir los detalles en Cooperativa.cl. 

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