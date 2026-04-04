Darío Osorio apareció como opción en un tradicional club de la Serie A

El volante nacional Darío Osorio anotó este sábado un gol en el empate entre Midtjylland y Sonderjyske por la Superliga de Dinamarca, duelo que tuvo en las tribunas la presencia de un potencial pretendiente del chileno.

De acuerdo al portal Ekstra Bladet, desde AS Roma enviaron a un ojeador para presenciar el partido: "La Roma tenía un ojeador en el MCH Arena, y me pregunto si anotó el nombre de Osorio si no estaba ya en su lista".

Con respecto al desempeño del volante chileno, resaltaron que además de su conquista "ofreció una excelente actuación contra el Sonderjyske. La estrella del FCM estaba aquí, allá y en todas partes, y su impresionante capacidad goleadora fue asombrosa".

En la presente temporada, el formado en Universidad de Chile registra un total de siete tantos y 10 asistencias, sumando todas las competiciones.