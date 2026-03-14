Darío Osorio reapareció en la órbita de la Premier League

La buena temporada del chileno Darío Osorio, pieza importante en Midtjylland, volvió a despertar los sondeos de la Premier League, con más de un equipo siguiéndole los pasos.

Según el portal inglés Teamtalk, West Ham United, complicado en la zona baja de la tabla, mantiene un buen historial de seguimiento del seleccionado nacional, incluso con scouting presencial en sus partidos.

El referido medio reafirmó que las opciones más concretas para Osorio son elencos de mitad de tabla para abajo, destacándose el interés de Fulham y especialmente Bournemouth, que busca jugadores con el perfil de Osorio.

Además, se mencionaron anteriores vinculaciones con elencos grandes como Liverpool, Arsenal o los alemanes Bayern Múnich y Borussia Dortmund, aunque no han pasado de meras observaciones.

Cabe recordar que el chileno de 22 años está tasado en alrededor de 10 millones de euros y tiene contrato vigente con Midtjylland hasta junio de 2030.