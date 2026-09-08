Darío Osorio tiene su primera titularidad en Crystal Palace ante Middlesbrough

El atacante nacional Darío Osorio tiene su primera titularidad en el duelo de Crystal Palace ante Middlesbrough por los 16vos de la EFL Cup.

La contienda con el chileno en cancha es transmitida en la plataforma Disney+ con su plan premium, aunque cuenta únicamente con relato en inglés.

Sigue acá el resultado

Crystal Palace 1-0 Middlesbrough. Segundo tiempo. Selhurst Park.

1-0: 37' Jorgen Strand Larsen (CRY)