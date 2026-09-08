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Darío Osorio tiene su primera titularidad en Crystal Palace ante Middlesbrough
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El equipo del chileno juega como local por la EFL Cup.
El equipo del chileno juega como local por la EFL Cup.
El atacante nacional Darío Osorio tiene su primera titularidad en el duelo de Crystal Palace ante Middlesbrough por los 16vos de la EFL Cup.
La contienda con el chileno en cancha es transmitida en la plataforma Disney+ con su plan premium, aunque cuenta únicamente con relato en inglés.
Sigue acá el resultado
1-0: 37' Jorgen Strand Larsen (CRY)