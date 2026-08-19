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Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Dirigente de Midtjylland y el futuro de Darío Osorio: "No vendemos por vender"

Publicado:
| Periodista Digital: ATON

El volante nacional vuelve a ser tema de conversación a la interna del elenco danés.

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El volante nacional Darío Osorio sigue siendo tema de conversación en Midtjylland debido a los rumores en torno a su salida del club, esto ante el interés de poderosos elencos como AC Milan o Liverpool.

En ese contexto Kristian Bach Bak, director deportivo del elenco danés, confirmó las ofertas al portal Dit Ikast-Brande: "Sí, ha habido un interés concreto por Franculino (Djú) y Osorio, pero también por otros jugadores nuestros"..

"No vendemos por vender. Todo tiene que confluir en una unidad superior para que juntos podamos hacer realidad el sueño", subrayó el directivo.

En esa misma línea, cerró diciendo: "Tiene que ser lo mejor para todas las partes, también para el jugador. Tiene que ser el club adecuado, la liga adecuada y el paso adecuado, algo más grande que FC Midtjylland para que los jugadores se sientan motivados a irse".

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