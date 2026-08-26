DT de Ipswich se rindió ante la brillante jornada de Marcelino: "Tiene una energía increíble, nunca para"

El técnico de Ipswich Town, Gary O'Neil, no escatimó en elogios para Marcelino Núñez luego de la descollante actuación del volante chileno, quien fue la gran figura al anotar un doblete —con un golazo desde la mitad de la cancha incluido— en el triunfo por 3-1 ante Leicester City por la Carabao Cup.

Tras el compromiso, el estratega se refirió con humor a la espectacular anotación de distancia del formado en Universidad Católica: "¡No pensé que fuera la mejor decisión, para ser honesto! Tampoco Chuba Akpom ni Sindra Walle Egeli, que estaban entrando solos al arco. Pero mientras puedas meterla en el arco, nadie puede discutirlo. Así que sí, fue una buena decisión al final", reconoció entre risas.

En esa misma línea, el DT analizó la evolución del mediocampista nacional en el equipo: "Me pareció que le tomó un tiempo ponerse en marcha en la pretemporada. Quizás sea porque le estamos pidiendo que haga cosas diferentes. Sé que el año pasado jugó un poco como '10'. Seguía viendo algo en él. Tenía la convicción de que empezaría a mostrarse después de la pretemporada. Y lo ha hecho", expresó.

Para finalizar, O'Neil destacó la entrega y el impacto del seleccionado chileno en el plantel. "Es increíble la energía que tiene. Nunca para. Es un chico increíblemente humilde que simplemente trabaja y trabaja. Necesitas jugadores así en tu grupo. Además de eso, tuvo dos grandes momentos de calidad esta noche, que obviamente cambiaron el partido para nosotros", sentenció.