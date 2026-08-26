Krauss busca abrir el progresismo: El entendimiento "desde el PC a la DC" ya no basta

La secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Alejandra Krauss, planteó en El Primer Café que la oposición debe iniciar una conversación política que vaya más allá de la alianza tradicional "desde el PC a la DC", tras la derrota sufrida por el sector.

La exministra afirmó que las colectividades progresistas deben revisar su estrategia y explorar coincidencias con otros actores políticos en torno a la defensa de la democracia liberal, las libertades públicas y los derechos humanos.

"Debemos abiertamente tener una conversación política muy honesta al interior del progresismo entre las distintas fuerzas, porque la derrota que se sufrió es muy amplia, es muy profunda", sostuvo Krauss.

La dirigente señaló que el resultado no puede ser interpretado simplemente como otra alternancia entre gobiernos de izquierda y derecha, pues, a su juicio, refleja un cambio político de mayor alcance.

"Ya no basta lo que hemos creído para esta etapa"

Ante la pregunta respecto a si la articulación opositora debía abarcar "desde el PC a la DC", Krauss respondió afirmativamente, pero advirtió que ese marco ya resulta insuficiente.

"Ya no basta. Probablemente son otros los puntos respecto de los cuales debemos hacer encuentro. Y por eso el desafío de una conversación muy honesta, muy profunda, la debemos hacer", expresó.

La falangista afirmó que los partidos están desarrollando procesos internos, como congresos ideológicos y convenciones políticas, para fijar sus rutas y principios. "No podemos seguir haciendo lo mismo", enfatizó.

La definición supone una nueva etapa para la DC, que durante el proceso electoral anterior ya había abierto una reflexión interna sobre su relación con el resto del progresismo.

Coincidencias más allá de la oposición

Krauss mencionó como señales de una conversación más amplia la iniciativa conjunta de los alcaldes Tomás Vodanovic (FA) y Jaime Bellolio (UDI), además de planteamientos de figuras como el constitucionalista Javier Couso y el académico Arturo Fontaine.

"Pienso que hay muchos más que están efectivamente pensando, y todos por una democracia liberal clara, el respeto irrestricto de las libertades públicas, personales y los derechos humanos", afirmó.

Según la dirigente democratacristiana, esas coincidencias pueden constituir una base para "empezar, con nuestras diferencias, a plantear algo hacia el futuro".