Partido de Kast prepara "agenda republicana" de familia y natalidad

El Partido Republicano comenzó a elaborar una agenda política de largo plazo centrada en la familia, la educación, el fomento de la natalidad y la flexibilización laboral, según adelantó su secretario general, Vicente Bruna, en El Primer Café de Cooperativa.

El dirigente explicó que el proyecto buscará establecer objetivos para las próximas décadas y sumar a las demás colectividades de derecha.

"Nosotros, como Partido Republicano, estamos empezando a trabajar en una 'agenda republicana' para los próximos 30, 20 o 50 años, si se quiere", anunció Bruna.

El secretario general precisó que la propuesta "va a poner el foco en la familia como núcleo motor de la sociedad" y que desde ese eje se impulsarán medidas en diferentes áreas.

Natalidad, educación y flexibilidad laboral

Entre los temas que incluirá el proyecto, Bruna mencionó el fomento de la natalidad, el rol de los padres en la educación de sus hijos y cambios laborales que faciliten la crianza.

"Desde la familia nosotros queremos poder impulsar distintas medidas que tengan que ver con la educación, con el fomento a la natalidad, con el rol de los padres respecto a la educación de sus hijos", enumeró.

El dirigente añadió que el partido también buscará "flexibilizar una agenda laboral que permita a los padres realmente estar con sus hijos en el día a día y educarlos ellos".

Republicanos espera presentar progresivamente sus propuestas e incorporar a otras fuerzas del sector: "Esperamos que también los otros partidos se sumen en este proyecto profamilia que esperamos impulsar dentro de los próximos meses y años", señaló Bruna.