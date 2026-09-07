Elche contó con el ingreso de Lucas Cepeda en la dura derrota ante Real Sociedad

Elche, que contó con el ingreso del atacante chileno Lucas Cepeda en el complemento, no pudo sostener el empate y cayó por 2-3 ante Real Sociedad como local por la cuarta jornada de La Liga.

El encuentro comenzó cuesta arriba para el cuadro del formado en Santiago Wanderers, ya que quedó en desventaja tras las anotaciones de Job Ochieng (11') y Yangel Herrera (32').

De cara al complemento, el trámite se inclinó a favor con la expulsión de Jon Martín en la visita (64'), situación que fue aprovechada con los goles de Thomas Lemar (67') y Fernando Niño (74') para el empate.

Con el ingreso de Cepeda (70'), el elenco de Martin Anselmi parecia que se iba con el triunfo tras un remate del oriundo de Placilla (83'), pero Luka Sucic apareció en la última jugada para sellar la victoria de Real Sociedad (90').

Con esta derrota, Elche se mantuvo en el penúltimo lugar con solo un punto antes de visitar a Athletic Club el 12 de septiembre, a las 13:30 horas (16:30 GMT).