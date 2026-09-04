Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
Los resultados de la fecha 22 de la Liga de Primera
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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La Liga de Primera 2026 continúa este fin de semana con la fecha 22, que incluirá los grandes duelos entre Everton y Universidad Católica, Universidad de Chile ante Coquimbo Unido y la visita de Colo Colo a Huachipato.
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