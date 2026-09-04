Los resultados de la fecha 22 de la Liga de Primera

- [ESTADISTICAS] Revisa la tabla de posiciones.

La Liga de Primera 2026 continúa este fin de semana con la fecha 22, que incluirá los grandes duelos entre Everton y Universidad Católica, Universidad de Chile ante Coquimbo Unido y la visita de Colo Colo a Huachipato.

- Sigue los partidos en vivo y online:

Viernes 4 de septiembre

Deportes Concepción vs. Audax Italiano. 20:30 horas. Estadio "Ester Roa"

Sábado 5 de septiembre

Everton vs. Universidad Católica. 17:30 horas. Estadio Sausalito

Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido. 20:00 horas. Estadio Nacional

Domingo 6 de septiembre

Deportes La Serena vs. Ñublense. 12:30 horas. Estadio La Portada

O'Higgins vs. Unión La Calera. 14:45 horas. Estadio El Teniente

Huachipato vs. Colo Colo. 17:00 horas. Estadio "Ester Roa"

Palestino vs. Universidad de Concepción. 19:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna

Lunes 7 de septiembre