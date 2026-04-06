En Italia confirmaron interés de tradicional equipo de la Serie A por Darío Osorio

El mediocampista chileno Darío Osorio vive un buen presente en el Midtjylland de Dinamarca, y su rendimiento ya traspasó las fronteras nórdicas tanto así que desde Italia confirmaron que AS Roma tiene en la mira al seleccionado nacional.

De acuerdo a lo publicado por La Gazzetta dello Sport, el cuadro "Giallorosso" envió un emisario para seguir de cerca al seleccionado nacional en el reciente duelo ante Sonderjyske, donde el oriundo de Hijuelas se matriculó con un golazo en el empate 2-2, confirmando lo expresado en Escandinavia durante el fin de semana.

La prensa italiana no escatimó en detalles sobre el seguimiento al zurdo. "Los goles del Midtjylland fueron obra de Simsir y Dario Osorio. Este último era el nombre que el ojeador de la Roma había marcado en rojo, confirmando en persona las buenas impresiones que había tenido en las últimas semanas", destacó el prestigioso medio deportivo.

El prestigioso portal destacó que tras ser adquirido por el conjunto escandinavo a cambio de 5,2 millones de euros, la ficha del formado en Universidad de Chile ha crecido a 15 millones de la divisa europea, cifra que no sería un impedimento para el elenco giallorosso.

En ese sentido explicaron que "por edad, salario y características, Osorio se convierte en uno de los nombres clave para el mercado de la Roma, a pesar de su pasaporte extracomunitario".