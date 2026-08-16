Entrenador de Elche destacó a Lucas Cepeda en vísperas del debut por la liga española

Este lunes a las 15:00 horas, Elche de Lucas Cepeda hará su estreno en la presente temporada de la liga española visitando en el Estadio Municipal de Riazor al histórico Deportivo La Coruña, elenco que retornó a la máxima categoría del fútbol español después de ocho años de ausencia.

En la previa del encuentro con el cuadro blanquiazul, Martín Anselmi, entrenador del conjunto ilicitano, sorprendió en conferencia de prensa al elogiar al delantero nacional por su preparación de cara al inicio de la campaña.

"Ha fluido muy bien en la pretemporada. Asistiendo o dando el penúltimo pase. Ha incorporado muchísimos conceptos de lo que le pedimos", indicó el exdirector técnico de Unión La Calera.

Asimismo, el estratego argentino valoró que "es uno de los jugadores que más esfuerzos repite. Eso me pone contento. Depende de él. Buscamos que el Lucas de primeros de julio no sea el mismo que el de final de temporada. Lo que vemos ilusiona".

Cepeda arribó al club franjiverde a inicios de año, pero tuvo un irregular primer semestre, sumando 399 minutos en diez compromisos, con un saldo de un gol y cero asistencias.