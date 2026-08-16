Lautaro Carmona: Uno vuelve de Cuba con la convicción de que las justas bien lo valen

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, abordó su viaje a Cuba en el marco del centenario de Fidel Castro y afirmó que volvió "con la convicción total de que las luchas justas bien lo valen".

El timonel comunista reflexionó en entrevista con Radio Nuevo Mundo que "la situación que está pasando la población de Cuba, además de ser muy injusta, es muy perversa de parte de quienes la construyen".

"Crea una afectación material en todos los planos, uno puede tratar de exigirle al máximo al ser humano hasta dónde es posible que resista, equilibrando lo que son sus convicciones, sus derechos, sus opciones, con la condición material. Y esto último es lo que está tratando de hacer levantar el imperialismo", complementó.

En esa línea, planteó que los cubanos "tuvieron que ponerse a compartir lo que no tienen, porque ser anfitrión de un evento, significa la infraestructura básica, al final la casa es tuya, los espacios son los que tú tienes que resolver. Creo que fue de ambas partes muy autoexigido, pero con mucha motivación".

"Uno vuelve con una convicción total de que las luchas justas bien lo valen (...) Hemos abrazado una causa que es el socialismo con perspectiva comunista y sabíamos cuando la abrazamos que era un medio de una sociedad adversa, por cuestiones de clase", afirmó.

Asimismo, destacó sobre el viaje que "hubo momentos que fueron emocionantes hasta quitarte el habla (...) cuánta cultura incorporada, cuánto desarrollo de pueblo. ¿Qué pasaría si ese pueblo no lo cercan?". Igualmente, valoró que "hay un hermanamiento entre el PC e Cuba y el de Chile muy grande".

Por otro lado, se refirió a la ayuda que ha llegado a la isla en medio del bloqueo estadounidense: "Mediante lo que han recibido en algunas áreas se está rompiendo el cerco. Uno no puede imaginar la cantidad de containers, que son toneladas solidarias, incluyendo baterías para que funcionen los vehículos que están dando vuelta en el océano, por el cerco, el bloqueo marítimo que no deja pasar los barcos".

"Deberíamos pedir que renuncie todo el gabinete"

Por otro lado, el timonel comunista abordó la contingencia y la salida de Natalia Duco del Ministerio del Deporte, apuntando a que deben endurecer su postura: "Hemos sido un poco benevolentes. Nosotros deberíamos pedir que renuncie todo el gabinete".

En esa línea, Carmona sostuvo que el Gobierno de José Antonio Kast no tiene "colaboradores eficaces que sean capaces de pasar la prueba".

"Es un proyecto que choca porque legalmente, como lo dice el Tribunal Constitucional, no da lugar, o lo hace porque derechamente afecta a las mayorías, por ejemplo, los derechos económicos, o choca y fracasa. Entonces, es parte del fracaso del Gobierno de Kast", aseveró.

"Todo lo que este Gobierno anunció se está yendo como el agua entre los dedos (...) La responsabilidad no se descentraliza. El responsable es el Presidente de la República", concluyó.