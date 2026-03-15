"Estuvo lejos de ser determinante": Cepeda recibió criticas caída por goleada de Elche

El delantero nacional Lucas Cepeda tuvo un amargo regreso a la titularidad en Elche, cuadro que no fue rival para el poderoso Real Madrid y cayó por 4-1 en el estadio Santiago Bernabéu.

El chileno estuvo en cancha durante 64 minutos, periodo en el cual fue incapaz de desequilibrar ante la Casa Blanca, ganándose críticas por parte de la prensa española.

"Por fin jugó en banda con el apoyo de Sangare y Pedrosa. No acabó de conseguir nada ni por izquierda ni por derecha, por lo que fue sustituido", indicó el portal Información, que además calificó al criollo con un cuatro.

El Desmarque le puso nota cinco al formado en Santiago Wanderers, argumentando que "intentó combinar y acercarse al área, pero siempre bien controlado por la defensa blanca. Su remate desde lejos no encontró portería y estuvo lejos de ser determinante".

Debido a esta estrepitosa caída, el elenco franjiverde se estancó en el 17° puesto con 26 unidades, quedando a solo un punto de la zona de descenso.