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Tópicos: Sociedad | Astronomía

Jefe de la NASA quiere que Plutón vuelva a ser considerado el noveno planeta

Publicado:
| Periodista Digital: Agencia de Noticias EFE

Ante el Senado estadounidense, Jared Isaacman anunció que buscará "impulsar este debate dentro de la comunidad científica".

Jefe de la NASA quiere que Plutón vuelva a ser considerado el noveno planeta
 NASA

Plutón fue "degradado" en 2006 por la Unión Astronómica Internacional.

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El administrador de la NASA, Jared Isaacman, dijo estar "totalmente a favor de que Plutón vuelva a ser considerado un planeta".

Ante un comité del Senado que el martes revisó la solicitud de presupuesto de la Casa Blanca para la NASA en 2027, Isaacman afirmó que la agencia está "elaborando algunos documentos en este momento" para impulsar una postura favorable a su regreso a la lista de planetas e "impulsar este debate dentro de la comunidad científica".

Plutón fue descubierto en 1930 por el astrónomo estadounidense Clyde Tombaugh y fue considerado un planeta hasta 2006, cuando la Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional (IUA, en inglés) lo relegó a la categoría de "planeta enano".

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Jared Isaacman. (Foto: EFE)

El mayor órgano de decisión de la astronomía a nivel mundial rebajó a Plutón al mismo nivel que otros más de 50 cuerpos redondos que giran en torno al Sol en el cinturón de Kuiper, una parte del sistema solar que está más allá de Neptuno.

Aunque Plutón gira alrededor del Sol y tiene forma casi redonda, no ha podido limpiar su órbita de escombros, un requisito establecido por la IUA.

La decisión, no obstante, fue objeto de disputas, y desde entonces su regreso al listado de planetas es defendido por múltiples astrónomos.

Plutón tiene 2.250 kilómetro de diámetro (unos 1.200 menos que la Luna), y se encuentra a unos 5.800 millones de kilómetros del Sol. La temperatura media en su superficie es de -232 grados centígrados.

La única nave que se ha acercado a él es la New Horizons de la NASA, que lo sobrevoló en 2015.

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