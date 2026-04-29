La Roja confirmó que jugará con la República Democrática del Congo

La Roja confirmó este miércoles que jugará un amistoso el martes 9 de junio con República Democrática del Congo en el Estadio Municipal Ciudad de la Línea en España, a días del inicio del Mundial 2026.

La selección chilena anunció a través de sus redes sociales, los dos amistosos que tendrá en fecha FIFA, que disputará nuestra selección antes de la cita planetaria.

El primer será ante Portugal, el cual se disputará el sábado 6 de junio a las 13:45 horas (17:45 GMT) en el Estadio Nacional Oreiras, por su parte con RD Congo será el martes 9 de junio, dos días antes del partido inugural del Mundial 2026 en horario por confirmar.