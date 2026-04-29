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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

La Roja confirmó que jugará con la República Democrática del Congo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La selección chilena anunció que disputará el duelo ante el conjunto africano en España.

La Roja confirmó que jugará con la República Democrática del Congo
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La Roja confirmó este miércoles que jugará un amistoso el martes 9 de junio con República Democrática del Congo en el Estadio Municipal Ciudad de la Línea en España, a días del inicio del Mundial 2026.

La selección chilena anunció a través de sus redes sociales, los dos amistosos que tendrá en fecha FIFA, que disputará nuestra selección antes de la cita planetaria.

El primer será ante Portugal, el cual se disputará el sábado 6 de junio a las 13:45 horas (17:45 GMT) en el Estadio Nacional Oreiras, por su parte con RD Congo será el martes 9 de junio, dos días antes del partido inugural del Mundial 2026 en horario por confirmar.

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