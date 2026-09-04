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Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

FC Orenburg anunció la renovación de Jordhy Thompson con contrato de larga duración

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El atacante chileno extendió su vínculo a largo plazo con el elenco de los Urales.

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El club ruso FC Orenburg anunció este viernes la extensión de contrato del delantero chileno Jordhy Thompson, quien seguirá en el cuadro de los Urales hasta mediados del año 2030.

A través de sus canales oficiales, el elenco de la Liga Premier de Rusia celebró el acuerdo para blindar a largo plazo al atacante formado en Colo Colo: "¡FC Orenburg extendió el contrato con Jordhy Thompson! El nuevo acuerdo del chileno con el club está contemplado hasta el verano de 2030", publicaron en redes sociales.

Asimismo, el cuadro euroasiático destacó el aporte que ha tenido el futbolista nacional desde su arribo: "Jordhy juega en nuestro club desde 2024, período en el que ha disputado 55 partidos, anotando 7 goles y aportando la misma cantidad de asistencias".

"¡Le deseamos la mayor cantidad posible de goles y victorias con la camiseta blanquiazul!", concluyó el mensaje del conjunto ruso.

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