Axel Callís: La mayoría no leyó el texto constitucional antes de votar en el 4-S

A cuatro años del plebiscito de salida que desechó el primer borrador constitucional, el analista político Axel Callís aseveró en Cooperativa que la mayoría de los votantes no leyeron el texto, de modo que lo desatado el 4 de septiembre de 2022 fue "una batalla comunicacional".

"Diría que entre el 90% y el 95% de las personas que votaron no leyeron el texto que estaban votando: o sea, eso está bien acreditado en todos los estudios previos a la votación, y fue una batalla comunicacional", planteó el director de la agencia Tú Influyes en El Diario de Cooperativa.

A su juicio, "la forma de vivir de parte importante de Chile se sintió amenazada, no solamente por lo que estaba viendo en la Convención, que tuvo algunas actuaciones bastante informales, sino que un sector bastante extenso de los chilenos y chilenas también sintió que lo que venía en esa propuesta de Constitución no era elemento alguno de lo que le hacía sentido como país. Y después de eso, están todas las fake news, las medias verdades o medias mentiras", profundizó.

Consultado por la necesidad de autocrítica de los sectores progresistas frente a este resultado, el académico de la Universidad Central observó que "la Convención Constitucional no corresponde a un proyecto de la izquierda tradicional, sino que fue bien arrinconada, (pues) hay que recordar que de los 155 convencionales, había 105 independientes".

"Los partidos quedaron absolutamente recluidos en el rincón, y eran completamente menospreciados. Por eso mismo, creo que la izquierda y la centroizquierda tienen que hacer su mea culpa, pero esto fue una Convención absolutamente liderada por independientes de la Lista del Pueblo y del Partido Comunista", remarcó.

"El peor error de Boric fue amarrar el plebiscito a su gestión"

Dicho esto, Callís opinó que "la peor decisión que tomó el gobierno de Boric, antes de que comenzara, fue amarrar el resultado del plebiscito al éxito de su gestión. Entonces, la derrota fue doble, porque se perdió el plebiscito y se perdió el gobierno".

El analista recordó que, una vez conocido el escrutinio del 4 de septiembre, "yo y muchos otros dijimos que se acabó el gobierno de Gabriel Boric en términos políticos y de respaldo ciudadano, porque una cosa es gobernar con los votos de la elección, y otra es gobernar con un plebiscito, que también se transformó en un plebiscito al Gobierno".

En cuando a la reacción en la otra vereda, apuntó que "hay una derecha que está tratando hace rato de homologar el plebiscito de 1988 con el plebiscito del 2022, y generar una polaridad que divida aguas, pero yo creo que eso se diluyó completamente un año después, con el otro plebiscito", que rechazó la segunda propuesta elaborada por el Consejo Constitucional.

"No obstante que ese resultado (el 62% del 2022) se parezca al de la elección de José Antonio Kast, o que hubiese resultados que puedan interpretarse de una forma parecida al Rechazo y el Apruebo, los mismos datos muestran que personas que mantuvieron el Rechazo en 2022, votaron Rechazo también el 2023 contra la propuesta más conservadora, sobre todo del Partido Republicano", remató.