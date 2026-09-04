Londres respondió a Milei y ratificó soberanía en Malvinas: Nuestro compromiso es inamovible

Reino Unido respondió a las declaraciones del presidente argentino, Javier Milei, quien volvió a reivindicar la soberanía de su país sobre las islas Malvinas y anunció la instalación de una base militar en el extremo sur del continente.

Las autoridades británicas desestimaron los emplazamientos de la Casa Rosada y reiteraron que la pertenencia del archipiélago a la corona no está sujeta a negociación.

El ministro de Defensa británico, Wes Streeting, fue el primero en fijar la postura oficial a través de su cuenta en la red social X, asegurando que los discursos de Milei responden a dinámicas de debate doméstico y no a un escenario real de cambio en el territorio austral.

"Las palabras de Milei hablan más de política interna argentina que de las Malvinas. Las Malvinas son británicas porque los isleños allí eligieron ser británicos. Nuestro compromiso con las Malvinas es absoluto e inamovible", afirmó la autoridad.

Streeting fundamentó su postura en la consulta popular celebrada en 2013, instancia en la que la opción de permanecer bajo soberanía británica se impuso con un abrumador 99,8% de los votos y solo tres sufragios en contra.

Cruces por el declive británico y la presencia militar

La respuesta de Londres se da en un clima de alta tensión luego de que el jefe de Estado argentino prometiera la construcción de una base militar en uno de los puntos continentales más próximos a las islas. Además, Milei sumó críticas frontales hacia la coyuntura interna británica.

Según expresó el mandatario libertario, Gran Bretaña enfrenta "múltiples crisis de carácter migratorio, demográfico y económico, que difícilmente tengan solución. Está claro que ellos recorren un camino de declive".

El escenario se complejiza a escala internacional debido a las recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien deslizó la posibilidad de que Washington revise su histórica postura de neutralidad en torno a la disputa por el archipiélago que enfrentó a ambas naciones en la guerra de 1982.