Fin de la espera: Lucas Assadi tuvo su primera práctica con el plantel de AIK

Luego de varios días con jornadas en solitario, este domingo Lucas Assadi tuvo su primer entrenamiento formal junto a AIK en Suecia.

A través de redes sociales el club compartió "la alegría cuando finalmente consigues hacer tu primera sesión de entrenamiento con tus nuevos compañeros de equipo".

Aunque Assadi fue anunciado como refuerzo el pasado jueves 27 de agosto, el exUniversidad de Chile tuvo que esperar por el trámite del permiso de trabajo para integrarse a las prácticas del plantel. Por ende, también se perdió el derbi ante Hammarby.

AIK enfrentará este lunes 7 de septiembre a Malmo (14:00 horas de Chile). En caso de que Assadi no esté considerado por lo corto de los plazos, podría debutar ante Vasteras el sábado 12 (10:00).