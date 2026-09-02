Lucas Assadi sigue a la espera de su permiso de trabajo para comenzar a entrenar con AIK

El volante chileno Lucas Assadi todavía no puede comenzar normalmente su etapa deportiva en AIK de Suecia, luego de que su nuevo club informara este miércoles que continúa a la espera de la aprobación de su permiso de trabajo.

En la actualización semanal sobre el estado de su plantel, AIK incluyó al formado en Universidad de Chile con la indicación "a la espera del permiso de trabajo". El trámite ya provocó que Assadi quedara fuera del clásico frente a Hammarby disputado el pasado domingo y sigue impidiendo que quede a disposición del cuerpo técnico.

La prensa sueca ya había advertido que el proceso podía extenderse. Miika Takkula, jefe de reclutamiento de AIK, explicó a Fotbollskanalen que la documentación fue presentada inmediatamente después de la firma del contrato y señaló que este tipo de autorizaciones puede demorar una, dos semanas o incluso más.

Riveiro: "Es un jugador que todos quieren ver jugar"

Mientras Assadi espera completar el trámite administrativo, el entrenador español de AIK, José Riveiro, ya entregó pistas sobre el rol que espera darle al futbolista chileno.

"Puede jugar en cualquier posición de ataque. Ahora mismo no jugamos con extremos puros, sino más bien con un tridente ofensivo. Tiene un perfil diferente y se parece en muchas cosas a Axel Kouame", explicó el técnico en declaraciones recogidas por el medio sueco FotbollDirekt.

Riveiro fue especialmente elogioso al analizar las características de su nueva incorporación. "Es un jugador muy completo, uno de esos que todos quieren ver jugar al fútbol", destacó el entrenador.

El propio Takkula también describió al chileno como una alternativa para distintas funciones ofensivas. El directivo señaló que Assadi puede actuar como extremo, mediapunta e incluso falso nueve, destacando su velocidad para interpretar el juego y su capacidad para utilizar ambos pies.

El fichaje récord de AIK todavía espera su estreno

Assadi, de 22 años, firmó con AIK hasta el 31 de diciembre de 2030 y utilizará la camiseta número 10. El club sueco informó en su presentación que el futbolista dejó Universidad de Chile después de disputar 146 partidos oficiales, con 20 goles y 14 asistencias.

La operación también fue destacada en Suecia por tratarse del fichaje más caro en la historia de AIK. Fotbollskanalen consignó que la transferencia contempla aproximadamente 19 millones de coronas suecas como monto fijo y otros 3,3 millones en variables, superando el récord que mantenía la contratación de Andreas Andersson desde Newcastle en 1999.

Por ahora, el chileno tendrá que seguir esperando la autorización administrativa antes de comenzar a trabajar plenamente junto a sus nuevos compañeros y quedar disponible para realizar su esperado debut en la Allsvenskan.