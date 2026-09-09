Francisco Sierralta dejó Auxerre y continuará su carrera en el fútbol polaco

Un sorpresivo giro dio la carrera del defensa chileno Francisco Sierralta, luego de que Auxerre oficializara este miércoles su partida a Piast Gliwice, cuadro de la Ekstraklasa, la primera división de Polonia.

De acuerdo a lo informado por el cuadro galo, el zaguero nacional se sumó a su nuevo club en calidad de préstamo por un año, operación que incluye una opción de compra por un monto que no fue revelado.

El formado en Universidad Católica había arribado al conjunto francés a mediados de 2024 proveniente de Watford. Sin embargo, pese a las expectativas que generó su fichaje, apenas sumó 11 compromisos, condicionado en gran parte por problemas físicos que comenzaron a complicarlo desde noviembre.

De hecho, la última vez que el central vio acción fue el pasado 21 de diciembre ante AS Mónaco por la Copa de Francia. Con posterioridad a dicho encuentro, y aun estando recuperado, no volvió a sumar minutos y se quedó relegado en el banco de suplentes.

El panorama se volvió aún más complejo hace unos días, cuando su ahora exentrenador, el belga Will Still, transparentó que no lo tenía en sus planes:

"Sigue en la enfermería, y cada jugador que está aquí tiene que participar en el proyecto colectivo, entender su rol, su lugar, y avanzar en la misma dirección (...). Todo aquel que quiera ser importante para el equipo tiene la oportunidad de hacerlo, y si no hay deseo, bueno, hay que hacerse a un lado; esa es la realidad del equipo y del fútbol", lanzó el DT.

Con este traspaso, Sierralta buscará reencontrarse con su mejor versión en una escuadra que marcha en la sexta posición de la liga polaca, con 10 unidades de 21 posibles, y que atraviesa un buen presente tras sumar dos triunfos y un empate en sus últimas tres presentaciones.