Frei por origen del 18-O: "No creo que esto fuera natural ni nada; no creo nada"

En el marco de un seminario sobre identidad y cohesión social realizado en el Centro Cultural Palacio La Moneda, el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) rechazó este miércoles que las protestas de octubre de 2019 hayan surgido de manera espontánea.

Sus declaraciones coinciden con la controversia generada por el embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, quien ayer, en CNN Chile, afirmó la existencia de "organizaciones de izquierda o de ideología de izquierda" detrás del estallido social.

Durante su exposición, y mientras se proyectaba una imagen del monumento al general Baquedano en Santiago -el principal epicentro y símbolo de la confrontación durante las movilizaciones-, Frei cuestionó la hipótesis de un descontento social puramente orgánico, argumentando los indicadores económicos que registraba el país en ese periodo.

"Yo no creo que esto fue natural ni nada. No creo nada (...) Algún día se va a conocer esa verdad, pero de ahí a que me vengan a decir que todo esto fue una cosa espontánea de la gente que estaba... Teníamos los ingresos per cápita más altos de Latinoamérica, los niveles de pobreza de los más bajos que nunca habíamos tenido", sostuvo el expresidente.

Asimismo, Frei cuestionó los avances de las comisiones e instancias que indagaron los hechos, señalando que "dijeron que no había pasado nada en Chile".

En su intervención, el exjefe de Estado reveló que el expresidente de Colombia Iván Duque (2018-2022) le habría advertido en marzo de 2019 al entonces Mandatario Sebastián Piñera (2010-2014, 2018-2022) sobre movimientos de grupos políticos organizándose para manifestarse en la región.

A la controversia se sumó el fiscal nacional, Ángel Valencia, quien no descartó la reapertura de indagatorias asociadas al 18-O si se aportan nuevos antecedentes formales. "Las causas que pudieran haber sido cerradas por falta de antecedentes siempre se pueden reabrir y pueden, incluso, hasta juzgarse en la medida en que no hayan transcurrido los plazos de prescripción", indicó la máxima autoridad del organismo persecutor.

En tanto, el embajador Judd fue citado al mediodía de este miércoles a la Cancillería con el objeto de "solicitar información respecto de los antecedentes relacionados con los episodios de violencia ocurridos el 18 de octubre de 2019 y en los días posteriores", comunicó ayer el Ejecutivo.