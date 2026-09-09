Detuvieron a exfiscal Vinko Fodich y tres funcionarios de la PDI por presuntos secuestros extorsivos

Un operativo encabezado por la Fiscalía Supraterritorial y la Policía de Investigaciones (PDI) culminó este miércoles con la detención del abogado y exfiscal Vinko Fodich, tres funcionarios activos de la policía civil y otras tres personas, todos imputados por su presunta vinculación con una banda criminal dedicada a cometer secuestros extorsivos.

Las diligencias policiales incluyeron el allanamiento a la oficina privada de Fodich, quien ejerció funciones como fiscal adjunto en el Ministerio Público entre 2005 y 2010 (en la fiscalía regional Metropolitana Oriente) y actualmente se desempeñaba en la defensa penal particular.

De acuerdo con los antecedentes del caso, el jurista representaba judicialmente a integrantes del denominado "Clan Chen".

Diligencias de Asuntos Internos y nexos investigados

La investigación se inició tras una indagatoria desarrollada por el Departamento de Asuntos Internos de la propia PDI, unidad que denunció la participación de tres de sus funcionarios en servicio activo dentro de la estructura ilícita.

Además de los uniformados y el exfiscal, entre los aprehendidos se encuentra un primo del excandidato presidencial Franco Parisi.

El expersecutor ya se encontraba bajo la lupa de la justicia por otra causa penal vinculada a presunto lavado de activos, indagatoria en la que el Ministerio Público solicitó el levantamiento del secreto bancario de sus cuentas para analizar sus transacciones patrimoniales.

Advertencia del Gobierno

Tras concretarse las órdenes judiciales, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, evitó abordar en profundidad el caso porque "hay una investigación en curso", aunque sí advirtió que "cuando entes del Estado, sean entes persecutores, policiales, Poder Legislativo o Ejecutivo, se ven involucrados en ciertos actos, es una señal compleja para la ciudadanía y yo diría que nos pega 'bajo la línea de flotación'".

"Por tanto, hay que ser tremendamente duro, eficaz, rápido en las investigaciones. En el caso en particular, habrá que esperar tener más detalles, es una investigación y un procedimiento que se está desarrollando hoy", puntualizó.

Se espera que durante este miércoles todos los imputados pasen a control de detención y audiencia de formalización de cargos en los tribunales de justicia.