Diputado republicano: No vamos a tener una baja en el desempleo hasta el próximo año

El diputado republicano Alejandro Riquelme pronosticó en El Primer Café que las malas cifras de empleo, con una cesantía que alcanza al 9,5 por ciento, no mejorarán en Chile antes del próximo año.

El ingeniero comercial comentó esta mañana en Cooperativa los datos del último Informe de Política Monetaria del Banco Central, que volvió a reducir la proyección de crecimiento del país, y la cifró en un techo de 0,75 por ciento para este año.

Destacó que "el desempleo sobre 8% viene hace 43 meses atrás, y el mismo IPoM de hoy vuelve a señalar expresamente como explicación que han aumentado los costos laborales durante los últimos años (...) a través de un alza extraordinaria de casi 25 por ciento del salario mínimo entre el 2023 y el 2025; y la reducción de la jornada laboral en 40 horas", entre otras medidas.

Consultado por Cecilia Rovaretti respecto a si "deberían las personas preferir tener empleo, aunque trabajen más y ganen menos?", Riquelme contestó: "Yo creo que sí. Creo que las personas tienen que tomar esa decisión, no los políticos".

Opinó que el Congreso, incluidos los partidos de Chile Vamos, deberían "hacer un mea culpa" por haber aprobado las leyes que elevaron los costos de contratación, dado que "han sido negativas" y los frutos de la Ley de Reconstrucción, "como el propio ministro Jorge Quiroz ha reconocido, no son a corto plazo, sino más bien a mediano o largo plazo".

"Quienes estudiamos economía sabemos que es muy fácil destruir empleo, pero ¡pucha que cuesta construir!... Crearlo nuevamente a través de la inversión demora bastantes meses, y nosotros no vamos a tener una baja en el desempleo sino hasta el próximo año, cuando entren en vigencia las normas que aprobamos hace apenas un mes atrás. En la economía no podemos cambiar las cosas de un mes para otro", advirtió.

Schönhaut: "Mientras el Gobierno no ponga plata para generar empleos, seguiremos estancados"

La diputada frenteamplista Constanza Schönhaut hizo presente que hoy "tenemos la peor cifra en 15 años", y señaló que el escenario "está agravado por las decisiones de este Gobierno".

"A confesión de parte, relevo de prueba: cuando nosotros decimos que las políticas de empleo de este Gobierno son antiderechos de los trabajadores, (lo mismo) lo acaba de señalar Alejandro: decirle a la gente que tiene que tomar la decisión de si quiere tener empleo o (en cambio) quiere tener buenas condiciones laborales, no es a lo que está llamado ningún político en Chile, sea de derecha o de izquierda", afirmó.

"Nuestro deber es trabajar porque la gente viva bien y cada vez mejor. Y si este Gobierno no es capaz de darle la vuelta de tuerca, (...) de dar una respuesta concreta que les diga a los chilenos y chilenas: 'Ustedes van a tener empleo, pero van a poder llegar a fin de mes, porque van a tener un sueldo digno', entonces yo creo que éste no es el Gobierno que merece Chile", señaló la dirigente opositora.

Añadió que el foco de la Administración Kast ha sido "traspasar recursos a las empresas privadas, como se hizo con con la reforma tributaria", cuando lo que se requiere es "doblar los esfuerzos".

"Mientras este Gobierno no ponga plata para poder generar empleos, vamos a seguir estancados. Porque la tesis de que el problema del desempleo es simplemente que se bajaron las horas laborales semanales y, por tanto, ahora hay que flexibilizarlo todo, (...) no es una tesis correcta", indicó.

UDI: "Se necesitan con urgencia medidas que ataquen la falta de trabajo"

El diputado UDI Eduardo Cretton intervino en el debate señalando que "buenos derechos laborales no son incompatibles con buenas oportunidades de trabajo", pero "se necesita para eso un país que crezca y no esté estancado".

"Los chilenos eligieron al Presidente José Antonio Kast para que ordenáramos la casa, y ordenar la casa significa echar abajo la reforma tributaria de Bachelet, que estancó al país. Eso lo hicimos con el proyecto Reconstrucción Nacional", pero hay que avanzar a continuación en "una discusión seria respecto al Estatuto Administrativo", afirmó.

Sin embargo, "quizás nos ha faltado entender que para generar empleo de forma rápida, la construcción y las obras públicas son un buen mecanismo. (...) Me parecería muy importante que el Gobierno entendiese esto y tratemos de hacer un esfuerzo grande por avanzar con obras públicas y por avanzar en temas de vivienda" en lo venidero.

"Yo creo que se necesitan con urgencia medidas que ataquen el problema de fondo, que es la falta de trabajo en nuestro país (...) Creo que es hora de que nos ocupemos y empecemos a romper esta curva y el desempleo vuelva a bajar, porque la principal preocupación de los chilenos está en el tema económico y en poder tener un sueldo", observó el gremialista.

Alejandra Krauss: "Escenario de destrucción de empleo"

Para la exministra del Trabajo y hoy secretaria nacional de la DC, Alejandra Krauss, las malas cifras demuestran que "este nuevo Gobierno no le entregó al mercado ni a los empleadores ni a los inversionistas la tranquilidad que se pensaba que iba a ocurrir".

Dicho descalce "mantiene este escenario del mercado del trabajo con destrucción de empleo, que es tremendamente complejo".