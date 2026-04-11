"Fue entrar y besar el santo": Prensa española se rindió ante la actuación de Cepeda en Elche

El delantero nacional Lucas Cepeda entró como suplente y convirtió este sábado su primer tanto con la camiseta del Elche, permitiendo el 1-0 ante Valencia y ganándose los elogios de la prensa española por el resultado que sacó a su equipo de la zona de descenso.

"Fue entrar y besar el santo. Se plantó mano a mano con (Stole) Dimitrievski tras una gran jugada de Aleix Febas y definió a las mil maravillas", resaltaron en El Desmarque, donde calificaron al atacante con un nueve.

El portal Información, en tanto, le puso nota ocho y señaló que apenas 78 segundos "necesitó el chileno para marcar. El mediapunta volvía a contar con minutos y los aprovechó con creces. Su disparo acabó valiendo tres puntos, en una definición perfecta, sabiendo esperar a que Dimitrievski cayera vencido para colocar el balón en la red".

Por su parte, Tele Elx detalló en su crónica titulada "Dituro y Cepeda mantienen con vida al Elche ante el Valencia" que "el chileno llevaba apenas un minuto sobre el césped y supo aprovechar una gran acción individual para desatar la locura en el Martínez Valero".