Hasta con chilenismo: Marcelino fue insultado por hinchas de Norwich en otro caliente reencuentro

Tal como ocurrió con el primer derbi tras su cruce de vereda, Marcelino Núñez recibió la hostil actitud de los hinchas de Norwich durante el duelo que Ipswich Town ganó por 2-0, con el chileno en cancha.

La figura del volante nacional sigue encendiendo las pasiones en East Anglia, con dardos cruzados entre los dos equipos. Núñez en el primer cruce de ambos equipos en esta temporada ya había sacado ronchas con un animado festejo junto a un lienzo que se burlaba del cariño que le tenían los "canarios".

Este sábado el primer gesto vino desde Ipswich, con un hincha luciendo la camiseta de Marcelino en la entrada al estadio de Norwich, junto a la palabra "Aura". Cabe mencionar que el jugador le dio su "like" al post.

Sin embargo, los fanáticos de Norwich respondieron de una particular manera, además de los esperables abucheos: Una antigua casaquilla del volante, pero llena de insultos.

Lo curioso es que además de los improperios en inglés y un "hijo de la puta", incluso se dejó ver un chilenismo perfectamente plasmado: "Conchetumadre".

Fuera de aquellos cruces entre bandos, Núñez también vivió un caliente partido en la cancha, pues ingresó desde la banca pasado de revoluciones. Rozó la expulsión con sus infracciones y debió ser reemplazado tras poco más de 20 minutos.