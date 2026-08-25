"I'm very happy in this club": El eufórico festejo en inglés de Marcelino Núñez tras sus goles con Ipswich

Marcelino Núñez, figura de Ipswich Town tras anotar un doblete en el triunfo 3-1 ante Leicester City por la Copa de la Liga afirmó, hablando en inglés, que está "muy feliz en el club", en un registro publicado en redes sociales.

Al ser consultado por su actuación contra los "Zorros", Ñúñez respondió regocijadamente: "Mis primeros dos goles en Portman Road. Estoy muy feliz de estar en este club", antes de besar el escudo de su equipo.

"¡Vamos, 'Tractor Boys'", añadió el volante, quien desniveló el encuentro a favor de Ipswich Town a los 71', además de marcar un gol desde la mitad de la cancha en el 90' para sentenciar el cotejo.