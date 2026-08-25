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Tópicos: País | Gobierno

Andrade por comisión para modernizar el Estado: "Hablar de achicarlo o agrandarlo es inútil"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El dirigente socialista cuestionó la postura de sectores de derecha que buscan reducir el aparato público en el marco de la nueva instancia asesora de modernización estatal.

El exministro sostuvo que el objetivo prioritario del grupo de trabajo debe ser la eficacia institucional y no el ajuste de ministerios.

Andrade por comisión para modernizar el Estado:
 ATON (archivo)

Durante su intervención, Andrade sugirió "que me parecía un error pensar en números, porque tal vez una manera también de hacer más eficaz el Estado es con un número mayor de instituciones".

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El exministro Osvaldo Andrade (PS) marcó distancia este martes frente a la tesis de recortar la estructura pública durante la instalación de la Comisión Asesora Presidencial para Modernizar la Arquitectura del Estado, enfatizando que el debate central debe apuntar a la eficacia institucional y no a una reducción predeterminada de carteras.

En su condición de integrante de la instancia en representación de la oposición, Andrade confrontó la postura promovida por sectores de la derecha que plantean la disminución del tamaño del aparato estatal como meta principal de la reforma.

"En el momento que me tocó intervenir, sugerí que me parecía un error pensar en números, porque tal vez una manera también de hacer más eficaz el Estado es con un número mayor de instituciones. No creo que a priori uno tenga que pensar que mejorar el funcionamiento del Estado significa achicarlo", afirmó el otrora secretario de Estado.

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La comisión reúne a diversas figuras técnicas y políticas para asesorar al Ejecutivo en una nueva arquitectura del Estado. (FOTO: Presidencia)

Asimismo, advirtió que "a lo mejor tampoco es agrandar (la solución para un mejor Estado), sino que hacerlo más eficaz; en consecuencia, achicarlo o agrandarlo son conceptos absolutamente inútiles, inofensivos, no tienen sentido".

"Veamos cómo se hace y ahí resolveremos si con más o con menos. Esa creo que es la lógica que debiera imperar", puntualizó Andrade.

Los planteamientos de abrieron el debate al interior del grupo de trabajo, cuya misión encomendada por el Ejecutivo es elaborar una propuesta técnica para lograr un diseño gubernamental más racional y revisar la cantidad de carteras ministeriales existentes.

La mesa de expertos:

  1. Bettina Horst: Directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo (LyD) y consejera del Sistema de Alta Dirección Pública.
  2. Nicolás Monckeberg (Renovación Nacional): Abogado, exministro del Trabajo y Previsión Social, exdiputado y exembajador de Chile en Argentina.
  3. Gonzalo Blumel (Evópoli): Director de Horizontal, exministro del Interior y Seguridad Pública y exministro Secretario General de la Presidencia.
  4. Zarko Luksic (Amarillos por Chile): Abogado laboralista, exsubsecretario del Trabajo y exdiputado.
  5. Beatriz Hevia (Partido Republicano): Abogada, expresidenta del Consejo Constitucional.
  6. Juan Antonio Urzúa (Partido Nacional Libertario): Abogado, especialista en materias laborales, tributarias y corporativas.
  7. Natalia González: Abogada, presidenta del Consejo para la Transparencia.
  8. Natalia Piergentili (Partido por la Democracia): Expresidenta del Partido Por la Democracia y directora de Asuntos Públicos de Feedback Comunicaciones.
  9. Ernesto Silva (Unión Demócrata Independiente): Prorrector de la Universidad del Desarrollo y director ejecutivo de FARO UDD; exdiputado y expresidente de la Unión Demócrata Independiente.
  10. Osvaldo Andrade (Partido Socialista): Abogado, exministro del Trabajo y Previsión Social, exdiputado y expresidente de la Cámara de Diputados.
  11. Andrés Zaldívar (Democracia Cristiana): Abogado y exsenador, expresidente del Senado y exministro de Estado.
  12. Adriana Delpiano (Partido por la Democracia): Exministra de Defensa Nacional

El informe final que elabore la instancia recogerá estas visiones contrapuestas y servirá de insumo para definir el rumbo de la reestructuración estatal que busca implementar el Ejecutivo.

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