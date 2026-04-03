Lawrence Vigouroux fue titular en la igualdad de Swansea ante Sheffield United en la Championship
Los cines se repusieron tras estar dos goles abajo.
Los cines se repusieron tras estar dos goles abajo.
Swansea City, del portero chileno Lawrence Vigouroux, igualó 3-3 ante Sheffield United en condición de visitante, después de ir perdiendo por dos tantos de diferencia, en la cuadrigésima fecha de la Segunda División inglesa.
El arquero nacional fue titular y jugó los 90 minutos del encuentro, recibiendo los goles de Gustavo Hamer a los 16', Harrison Burrows 53' y Tom Cannon a los 64 minutos.
Por su parte, los tantos para los cisnes los marcaron Zan Vipotnik de penal a los 24', Adam Idah a los 75' y Eom- Ji sung a los 82 minutos.
Con este resultado Swansea se ubicó en la décimo sexta ubicación con 53 puntos y su siguiente encuentro será ante Middlesbrough, este lunes 6 de abril a las 12:30 horas (15:30 GMT).