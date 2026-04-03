Lawrence Vigouroux fue titular en la igualdad de Swansea ante Sheffield United en la Championship

Swansea City, del portero chileno Lawrence Vigouroux, igualó 3-3 ante Sheffield United en condición de visitante, después de ir perdiendo por dos tantos de diferencia, en la cuadrigésima fecha de la Segunda División inglesa.

El arquero nacional fue titular y jugó los 90 minutos del encuentro, recibiendo los goles de Gustavo Hamer a los 16', Harrison Burrows 53' y Tom Cannon a los 64 minutos.

Por su parte, los tantos para los cisnes los marcaron Zan Vipotnik de penal a los 24', Adam Idah a los 75' y Eom- Ji sung a los 82 minutos.

Con este resultado Swansea se ubicó en la décimo sexta ubicación con 53 puntos y su siguiente encuentro será ante Middlesbrough, este lunes 6 de abril a las 12:30 horas (15:30 GMT).