Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago25.0°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Lawrence Vigouroux fue titular en la igualdad de Swansea ante Sheffield United en la Championship

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los cines se repusieron tras estar dos goles abajo.

Lawrence Vigouroux fue titular en la igualdad de Swansea ante Sheffield United en la Championship
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Swansea City, del portero chileno Lawrence Vigouroux, igualó 3-3 ante Sheffield United en condición de visitante, después de ir perdiendo por dos tantos de diferencia, en la cuadrigésima fecha de la Segunda División inglesa.

El arquero nacional fue titular y jugó los 90 minutos del encuentro, recibiendo los goles de Gustavo Hamer a los 16', Harrison Burrows 53' y Tom Cannon a los 64 minutos.

Por su parte, los tantos para los cisnes los marcaron Zan Vipotnik de penal a los 24', Adam Idah a los 75' y Eom- Ji sung a los 82 minutos.

Con este resultado Swansea se ubicó en la décimo sexta ubicación con 53 puntos y su siguiente encuentro será ante Middlesbrough, este lunes 6 de abril a las 12:30 horas (15:30 GMT).

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada