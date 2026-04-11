Lawrence Vigouroux mantuvo su portería a cero en la victoria de Swansea sobre Leicester City

Siguiendo la jornada de chilenos en la Championship, el portero nacional Lawrence Vigouroux sumó otra buena actuación en la victoria 0-1 de Swansea ante Leicester City por la fecha 42 de la segunda división inglesa.

El seleccionado nacional acumuló en total cuatro atajadas en el King Power Stadium, recinto donde el delantero esloveno Zan Vipotnik (53') fue el encargado de decretar la ajustada victoria de los dirigidos por Vitor Matos.

Con esto, un Swansea que ya no se juega nada es decimocuarto en la tabla con 57 puntos a cuatro fechas de terminar el torneo y complicó a su rival con el descenso, ya que este se encuentra penúltimo con 41 unidades y a cuatro de la salvación.

¿Por qué Ben Brereton no vio acción en la derrota de Derby County ante Southampton?

Al igual que en octubre de 2025, el atacante volvió a ser marginado para enfrentar a su exequipo en el St. Mary's Stadium, donde el local terminó venciendo a su actual conjunto por 2-1 gracias a los goles de Leo Scienza y Taylor Harwood-Bellis.

La razón se debe a que la English Football League (EFL) impuso entre sus normativas que cuando un jugador está a préstamo en otro equipo de la misma categoría, éste no podrá jugar ante tal club salvo que exista un acuerdo contractual previo.

Así las cosas, Derby County sufrió un duro revés en sus aspiraciones por meterse a play-offs y quedó octavo con 63 puntos, distanciándose a cinco unidades de la zona de clasificación que cierra Hull City en el sexto lugar.

En la próxima jornada, Brereton podría ver acción ante Oxford United el 18 de abril.