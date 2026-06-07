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Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

Dinamarca actualizó estado de salud de Eriksen tras su impactante desmayo ante Ucrania

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El doctor Morten Boesen llamó a la calma tras la emergencia médica del jugador.

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El cuerpo médico de la selección de fútbol de Dinamarca entregó un comunicado oficial para actualizar el estado de Christian Eriksen tras su desplome en pleno partido amistoso ante Ucrania este domingo.

"Christian está bien y salió de la cancha caminando por su cuenta. Por lo que veo, el marcapasos respondió como debía", señaló el doctor Morten Boesen en una declaración compartida por redes sociales.

El profesional explicó que el volante "estuvo inconsciente brevemente, pero recuperó la conciencia muy rápido, y rápidamente nos comunicamos con él", explicó.

Ahora Eriksen "se someterá a más exámenes en el hospital para determinar qué causó el incidente. Estamos en contacto permanente con él y los médicos del hospital".

Finalmente, el jefe médico de Dinamarca expresó: "Christian está bien y me pidió que les enviara saludos a todos los jugadores".

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